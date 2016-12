Un regalo di Natale anticipato: Come Together.

Il nuovo spot, di quasi quattro minuti, per la catena di abbigliamento H & M. Arrivato giusto in tempo per le festività natalizie e il suo titolo affronta l’ansia e il distacco che gli acquirenti natalizi affrontano nel tentativo di alleviare lo stress post-elettorale americano.

Come Together – directed by Wes Anderson, starring Adrien Brody – H&M