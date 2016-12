Youtube: i 5 Video piu Visti con oltre il Miliardo di Visualizzazioni

Ecco tutti i video più cliccati dalle persone di tutto il mondo con miliardi di visualizzazioni dal 2005 ad oggi.

1° posto – La prima posizione se l’aggiudica il rapper coreano PSY che con la sua Gangnam Style del 2012 ha letteralmente sbaragliato la classifica con oltre 2 miliardi e 700 mila visualizzazioni. Ha vinto una quantità enorme di premi in tutto il mondo e 3 dischi di platino in Italia.

2° posto – La bella cantante americana Taylor Swift con la canzone Blank Space che ha raggiunto finora ben 2 miliardi e 220 mila visualizzazioni su Youtube. La canzone ha raggiunto la prima posizione nella prestigiosa Billboard Hot 100, una delle principali classifiche dei brani musicali negli Usa. Disco d’oro in Italia per aver venduto oltre 25.000 copie.

3° posto – il rapper americano Wiz Khalifa insieme al giovane compositore statunitense Charlie Puth con la splendida canzone See You Again hanno totalizzato un numero di visualizzazioni impressionanti su Youtube: 2,2 miliardi. La canzone uscita il 17 marzo 2015 è stata scelta come colonna sonora del film Fast & Furious 7. Durante il video si vede l’attore Paul Walker mentre guida un’auto e sparisce in un triste tramonto.

4° posto – Il cantante inglese Mark Ronson insieme al cantautore americano Bruno Mars con la canzone Uptown Funk (pubblicata il 10 novembre 2014) hanno totalizzato 2,1 miliardi di visualizzazioni nel mondo. In Italia il brano ha vinto il disco di platino ed il disco d’oro in Polonia, Australia, Inghilterra, Stati Uniti.

5° posto – Justin Bieber con la canzone Baby ft. Ludacris (lanciata il 19 febbraio 2010) che finora ha realizzato ben 1,490 miliardi di visualizzazioni. La canzone fa parte dell’album My World 2.0 pubblicato il 19 marzo 2010. Grande successo in Francia dove è arrivata in cima alla classifica dei singoli. Buoni piazzamenti anche nelle altre nazioni europee (in Italia 42° posto) e negli Stati Uniti.