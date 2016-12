Anohni: il Video Musicale di “Marrow” in Syncro.

Anohni ha presentato il video musicale di “Marrow” tratto del suo LP “Hopelessness”. Il video riprende lo stile dell’artista, cioè quello di avere un’unica persona in video, in questo caso l’artista Lorraine O’Grady, che muove le labbra in syncro sulla voce di Anohni.

Altri video di Hopelessness hanno questa sua caratteristica, come il video con Naomi Campbell in “Drone Bomb Me“, Storm Lever in “Crisis” e Anohni stesso in “I Don’t Love You Anymore.”

In un post su Facebook che presenta il video, Anohni ha dichiarato: ” Il capitalismo si preoccupa della ricchezza e non dalla terra e dalla sua gente. Ci stanno massacrando il futuro. C’è solo una cosa da fare: una preghiera:…. Salvare la terra.”