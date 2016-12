Hideo Muraoka: Metà Brasiliano e Metà Giapponese.

Hideo è il tipo d’uomo che ognuno vorrebbe avere nel proprio letto ogni mattina quando ci si sveglia. Definito da Buzzfeed come uno dei ventuno tra i più belli asiatici del mondo: Hideo è il modello più ricercato delle Filippine, insieme a Daniel Matsunaga e Akihiro Sato.

Ha trascorso la sua infanzia a San Paolo in Brasile, dove sognava di diventare un avvocato. Quando aveva diciotto anni, mentre si stava recando a scuola dalla casa di suo padre, un agente internazionale gli ha dato il suo biglietto da visita chiedendogli di prendere in considerazione la carriera di modello. Sua madre lo ha incoraggiato ad accettare l’offerta e così con soli 200 dollari in tasca è volato a Singapore per il suo primo lavoro come modello per la campagna Casio a Singapore e li è rimasto per 5 mesi.

Cinque anni fa durante un viaggio in Thailandia, ha incontrato la modella spagnola Fatima Rabago e da allora stanno insieme oltre ad avere una splendida figlia, Daniella.

Hanno trovato casa nelle Filippine, dove ha fatto campagne per Virtual Plus, Folded, Hung e Avon, solo per citarne alcuni, oltre a sfilare nella Philippine Fashion Week per alcuni stilisti importanti del paese come Rajo Laurel e Michael Cinco.

E’ diventato il volto di Nivea in Thailandia e Indocina e ha fatto campagne per Canon e LG oltre ad una quarantina di spot televisivi realizzati in diversi paesi.

Ha avuto copertine su Meg, Men’s Health Philippines, Metro e Garage. Complimenti!!