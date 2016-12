Sanremo 2017: Saremo o Eravamo?

Dopo quella di Gentiloni anche Carlo Conti ieri ha comunicato una seconda ed altrettanto imbarazzante lista: quella dei big del Festival 2017.

Che poi siano veramente dei big… ne riparliamo in separata sede! Ma ecco i nomi:

Al Bano: dal suo letto di dolore dopo il doppio infarto, c’è sempre. Non vende dischi da tempo immemore, ma si pensa sempre che qualche nonna a casa lo voglia vedere…lo stesso discorso che si faceva anni fa con Claudio Villa…. Amen.

Fiorella Mannoia: si presenta da vincitrice annunciata, con un brano di una brava e giovane cantautrice, Amara che si era presentata anche con un brano in coppia con il redivivo Paolo Vallesi, ma non è stata presa.

Giusy Ferreri: sarà l’anno buono per la definitiva conferma? Chissà!

Sergio Sylvestre: il gigante buono di Amici 2016 arriva a Sanremo con un brano il cui testo è stato scritto da Giorgia.

Marco Masini: amico di Carlo Conti ma grande voce e canzoni sempre gradevoli.

Fabrizio Moro: ormai presenza fissa nel dietro le quinte ad Amici, ora riprova a cantare in prima persona. Il suo fascino da bello e maledetto avrà ancora effetto?

Samuel: voce dei Subsonica, tanto per dare al festival quell’allure di canzone alternativa… va bè!

Gigi D’Alessio: vittima dei suoi debiti, Mamma Rai lo rifila al pubblico pagante sia all’ultimo dell’anno che a Sanremo. Così anche Valeria Marini potrà essere contenta e saldata. Le sventure non vengono mai da sole.

Chiara Galiazzo: sarà il trampolino verso la consacrazione ufficiale?

Lodovica Comello: Chi? Ah già…Ennesimo prodotto tv, da Disney a Sky a Sanremo.

Paola Turci: un gradito ritorno. Brava.

Elodie: ovviamente la truppa di Amici colpisce ancora. La ragazza con i capelli color ravanello pallido arriva tra i big. Parliamone…

Clementino: dopo un non brillante Sanremo 2015 ovviamente ritorna a casa.. come Lassie.

Michele Zarrillo: un bravo cantautore che purtroppo al di fuori della kermesse di febbraio stenta ad avere il suo spazio. Peccato.

Nesli con Alice Paba: un rapper con la vincitrice del più scarso talent della tv, The Voice. Va be…

Francesco Gabbani: ha vinto tra i giovani lo scorso anno con Amen, si ripresenta con Occidentalis Karma. Mistico ma con lo sguardo giusto ed il baffetto che cattura

Ermal Meta: bravo autore. Ha scritto un po’ per tutti, Emma, Francesco Renga, Patty Pravo, Chiara, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Francesco Sarcina, Giusy Ferreri, Lorenzo Fragola. Premiato anche per questo e quindi tra i big

Ron: un bravissimo cantautore, vinse con Tosca il Sanremo 96. Memorabili alcuni suoi pezzi, da un po’ di tempo la sua carriera è in affanno. Si riprenderà?

Alessio Bernabei: per il terzo anno consecutivo, 2015 come voce dei Dear Jack, 2016 da solista, 2017 ancora da solista. Chissà chi lo spinge, come e perché??

Bianca Atzei: ennesima prova del potere del clan Suraci (Baraonda, Rtl, Ultrasuoni). La carriera di Bianca, al pari della famosa raccomandata degli anni ‘80 Flavia Fortunato, non decolla mai e nonostante tutto è al secondo sanremo, senza aver praticamente mai venduto un disco. Un record!

Michele Bravi: vincitore di X Factor 2013. Come arrivò, sparì subito. Non dotato di una grande voce, si è riciclato però lo scorso anno con un buon disco in inglese. Vediamo cosa farà in gara.

Raige e Giulia Luzi: Secondo rapper in gara in coppia con Giulia, ex Cesaroni, ex Tale e quale show, ex Giulietta in Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo. Non se ne capisce il perché, ma anche loro sono in gara.

Tra gli 8 giovani passati, l’unico da ricordare è Maldestro con Canzone per Federica. Eliminate, ovviamente, le bravissime Sade Mangiaracina in coppia con Silvia Aprile. Forse alcuni brani potrebbero essere interessanti. Vedremo. Comunque per la cronaca sono stati lasciati a casa nomi come Gerardina Trovato, Mietta, Marcella, Loredana Errore, Syria, Anna Oxa, Fausto Leali, Nomadi…