Depilazione Maschile: Rasoio, Crema o Ceretta…?

Uomini sempre più vanitosi che, per mostrare un fisico asciutto e muscoli tonici, ricorrono alla depilazione come le donne.

“La prima volta che ho tolto i peli ho scoperto di avere muscoli di cui ignoravo l’esistenza”, disse ironicamente – ma non troppo – un mio caro amico la prima volta che ricorse alla depilazione, togliendo i peli dal petto.

Ormai non si stupiscono nemmeno commesse e commessi di negozi di articoli di bellezza e profumeria quando andiamo a comprare il nècessaire per la depilazione, aspettandosi che siano le donne ad entrare nel negozio per chiedere questi tipi di prodotto.

Ma proprio questo è il punto: che soluzione adottiamo noi uomini per la depilazione?

Vanitosi, ma poco pazienti e poco pratici – essendo nati per essere virili e cosi educati fino a tarda età, nonché abituati a fare la barba – siamo portati a favorire la soluzione più veloce e meno dispendiosa, ma maggiormente sconsigliata: il rasoio.

Solo i più “evoluti” acquistano ed usano la crema depilatoria, ma pochi adottano la migliore e più dolorosa delle soluzioni: la ceretta. La scelta dev’essere accurata ed i motivi sono due:

Evitare di rinforzare i peli;

Evitare che ricrescano storti e che possano quindi incarnirsi.

Esaminiamo pro e contro delle tre soluzioni.

Rasoio – È la peggiore delle scelte, dato che i peli crescono rinforzati e corrono seriamente il rischio di crescere storti e comunque molto rapidamente. Si utilizzi in meno un rasoio ad hoc con strato di aloe.

Crema depilatoria – Decisamente migliore della scelta precedente, meno invasiva del rasoio in quanto a rinforzamento del pelo, ma se si usa male la spatolina (o la spugnetta) per la rimozione della crema (e dei peli), si rischia comunque di far crescere storti i peli. Abbastanza dispendiosa (ed i peli ricrescono ugualmente in modo rapido) ed in più per i soggetti allergici – si tenga presente che sono contenuti acidi all’interno di questi prodotti – si tratta di una scelta a dir poco sconsigliata.

Ceretta – Migliore delle soluzioni: fatta da un’estetista professionista – che usa prodotti di alta qualità (verificare che la cera sia al miele) – non si corre il rischio che i peli crescano storti; si indeboliscono (a seconda della robustezza del pelo, col tempo, possono anche non crescere più) e ricrescono molto, ma molto più lentamente. Questo discorso vale sia per la depilazione del petto che per quella di gambe, schiena, braccia, ascelle e cosi via. A voi la scelta.