Ligabue: le Peggiori Liriche di Sempre.

Anche Ligabue ha toppato.

Il nuovo disco uscito da qualche settimana, “Made in Italy”, secondo quanto lui racconta è un concept-album, che racconterebbe la storia di un suo alter ego, Riko, un uomo di mezza età in crisi con la sua vita e con il Paese in cui vive, l’Italia, a sua volta in crisi. Probabilmente la crisi la sta vivendo anche il signor Ligabue da Correggio, perché questo nuovo album, nonostante stia vendendo bene, è proprio un brutto album. Se poi lo paragoniamo ai vecchi lavori del rocker emiliano, c’è un abisso profondissimo.

É evidente che tutto cambia e anche Liga del 2016 non è quello degli anni ‘90. Ma certe cadute di stile come “G come Giungla”, “La vita facile”, “Dottoressa”, “Un’altra realtà”, “Ho Fatto In Tempo Ad Avere Un Futuro” o la stessa “Made in Italy”, sono imperdonabili. La parte debole è, in alcuni brani, la musica ma per la maggior parte i testi.

Liga scrive e canta delle parole che in bocca ad altri sarebbero evidentemente delle porcherie, lui invece con il suo fascino da rocker le cela un po’… ma non troppo! In “ Made in Italy” dice: “E Napoli è un’isola, Sempre e per sempre, E tu che mi abbracci più forte, Mi chiedi di cosa siamo composti, Che tanto sai già la risposta”. In “Dottoressa”: “La dottoressa si avvicina, ancora non l’ho capito come ascolta il cuore, ma vedo come prende la pressione che brava (com’è brava)”. In “La Vita facile”: “Mi son bevuto le promesse che hanno fatto, non c’è più niente da bere, È stato un attimo che non vuol finire, E il gioco è sempre più duro”. In “Ho Fatto In Tempo Ad Avere Un Futuro”: “Ho fatto in tempo a dire: “che palle!”, Quello che un tempo era meglio che mai, Porta pazienza, se faccio di peggio, Ma è solo stasera, mi passa vedrai”. E questi sono solo pochi esempi delle liriche composte dal caro signor Luciano. Ma io mi chiedo.. ma nel suo entourage non c’è nessuno che ha il coraggio di dirgli che sta scrivendo veramente delle cose imbarazzanti? Ma quando in “Made in Italy” canta “Venezia che affonda bellezza Che abbonda e Abbonda a Torino Il mistero” … ma non prova vergogna?

Ma era meglio Mino Reitano con la tanto vituperata “Italia” a questo punto! Mi spiace per Ligabue, che con i suoi vecchi album ha scaldato e dato l’adrenalina a più di una serata, ma questo lavoro è veramente al limite della sufficienza.. anzi, ben sotto.