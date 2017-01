David Garrett: Il Ritorno in Italia del Violinista Del Diavolo. (Video)

Padova è già in gran fermento per il ritorno di David Garrett. Il violinista tedesco, famoso per le sue interpretazioni di musica classica in chiave più rock, infatti ad aprile arriva in Italia per due concerti. Unica data il 26 marzo al Gran Teatro GEOX di Padova

Ha venduto 3 milioni di dischi suonando con la stessa intensità Mozart e musica rock riorchestrata, e nelle sue esecuzioni dal vivo non è difficile riconoscere una rilettura di “Smooth Criminal” di Michael Jackson dopo una pagina per orchestra e violino di Bela Bartòk. Il suo portamento rock’n’roll si unisce a una tecnica spietata e a un’interpretazione filologica e brillante

Muovere folle e sollecitare curiosità suonando soltanto un violino non è una capacità alla portata di tutti in epoca contemporanea, anche se si indossano t-shirt e skinny jeans. Ma quando si parla di David Garrett, talento spregiudicato dell’archetto, ogni esibizione si preannuncia sempre affollata come il concerto di una rockstar. Non è raro vedere Garrett ai suoi concerti mentre tiene nella stessa mano uno Stradivari e un anello con un teschio.

Figlio di un avvocato tedesco e di una ballerina statunitense, David impara a suonare il violino a quattro anni, diventando così abile da vincere, l’anno seguente, una competizione regionale. A sette anni teneva già un concerto a settimana, mentre a quindici stipulava un accordo con la Deutsche Grammophon. Nel suo percorso ci sono anche accademie prestigiose, come il Royal College of Music di Londra e la Juilliard School di New York City, dove si è diplomato sotto la direzione di Itzhak Perlman. Una carriera folgorante, non senza “sacrifici”: a Manhattan si manteneva, anni fa, facendo il modello. Ma le sue esperienze extramusicali non si fermano qui, infatti di recente ha anche vestito i panni di Niccolò Paganini nella pellicola “Il violinista del diavolo”.