Laura Pausini: Sorpresa? Un Disco Uscito Oltre un Anno fa.

Il caso “Pausini” e l’uscita anticipata del nuovo singolo “200 note”.

É solo l’ennesima brutta figura delle radio nazionali, vincolate assolutamente alle rigide regole imposte dalle case discografiche. E’ ormai consuetudine far uscire i nuovi dischi il venerdì, sia a livello fisico che radiofonico. Questo per sfruttare ogni giorno possibile per aver un lancio più potente verso la vetta della classifica di vendita che viene pubblicata ogni venerdì, sulle rilevazioni della settimana precedente. Vendite che sono perlopiù ridicole, ma questo è un altro discorso.

A sorpresa il nuovo singolo della Pausini “200 note”, scritto dal bravo Tony Maiello, è stato trasmesso da tutte le radio contemporaneamente (guarda che caso…) martedì 17 e non venerdì 20 come doveva essere. Il comunicato stampa dello staff della Pausini rasenta il ridicolo “Inaspettatamente le radio italiane hanno deciso di uscire subito col singolo e non hanno aspettato il giorno che di solito dobbiamo rispettare che è il venerdì. È stata una piacevole sorpresa e quindi abbiamo deciso di pubblicare il video prima, per fare un ulteriore regalo a voi“.

Immaginiamoci la scena… il responsabile della programmazione di RTL chiama quello di Radio DJ, lamentandosi che “non sa più che canzoni mettere in onda, sempre quelle, che barba che noia, che noia che barba”. L’altro si illumina “anticipiamo l’uscita della nuova canzone della Pausini programmata per venerdì!”. Il primo replica “Ma certo che ideona! Un brano così merita di essere messo subito”. E come un tam tam, la notizia si diffonde “ e come una freccia dall’arco scocca vola veloce di bocca in bocca…”.

Tutte le radio, tristi di ascoltare le solite vecchie canzoni, si illuminano nel diffondere il nuovo brano, edito nel 2015, della cara e pluripremiata Pausella nazionale. Infatti tutto questo, viene fatto solo per pubblicizzare un brano che fa parte di un disco uscito oltre un anno fa, nell’autunno del 2015, un brano che chiunque ha potuto ascoltare da mesi sulle molte piattaforme online, senza dover aspettare nessuna radio che lo trasmetta in “anteprima…”. Probabilmente senza questa trovata, il nuovo singolo sarebbe passato in sordina….