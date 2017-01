Chanel: Spring-Summer 2017 Haute Couture & Pret-a-Porter Show. (Video)

Karl Lagerfeld trasporta lo storico atelier di Mademoiselle Coco da Rue Cambon direttamente al Grand Palais.

La scalacon gli specchi in cui la stilista amava sedersi per guardare i particolari della sfilata e le reazioni degli ospiti, ora è l’allestimento perfetto della collezione alta moda che mai prima d’ora trasporta Chanel sempre più nella realtà.

La collezione parte con una carrellata di tailleur in tweed nelle nuance pastello, trattenuti da alte cinture, per poi proseguire con una serie di abiti nei toni metallici tempestati da grandi cristalli iridescenti con maxi orli in marabù. La sfilata si chiude con una bellissima Lily Rose Depp in un abito da ballo di tulle rosa: un invito a vivere la vita con leggerezza, e se l’alta moda è sempre più un lusso, sognare non costa nulla.

