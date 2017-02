Pedram Karimi: una Campagna Vista con Specchi Deformanti. (video)

La nuova campagna Autunno 2017 di Pedram Karimi, il designer iraniano/canadese, mostra attraverso una lente distorta e surreale, modelli come ballerini con abiti drappeggiati.. Parlando del messaggio che si propone di trasmettere attraverso il suo lavoro, Karimi racconta alla rivista OUT, “In questa stagione il mio messaggio è l’umanità [perché] mi sembra di essere un umanista. Anche se viviamo in una cultura trend-driven, il mio brand è consapevole di essere troppo piccolo per mettermi a gareggiare nel mondo della moda, così ho deciso di starne fuori. “

Le foto, scattate da Shawn Johann, riflettono “l’allarme per un mondo in cui viviamo disumano e difficile “, ha detto Karimi, rispondendo così all’attuale crisi sociale e politica vestendo i modelli in abiti larghi e morbidamente strutturati che giocano con le idee che circondano l’ansia umana o la femminilità innata.

Il designer continua:. ” Sono sempre stato affascinato dagli specchi perché così ognuno vede ciò che vuole vedere. Questo concetto di sentirsi perfetti o imperfetti, quando ci si guarda allo specchio è un gioco di mentale di tutti noi giocare tutti i giorni. “

Oltre alla fotografia, Karimi ha prodotto un video della campagna in collaborazione con l’editore Wendell Bruno, che ha precedentemente ha lavorato in film come Avatar, The Dark Night, Batman Begins e Harry Potter e il Principe Mezzosangue. Nel video Karimi è stato ispirato nuovamente dagli specchi – “l’idea di utilizzare la performance di Hajia con uno specchio quadrato nasce dall’ idea poter vedere noi stessi da ogni lato”, ha detto. “Speriamo che questo ci possa incoraggiare in una società evoluta a sentire più compassione per l’altro e il mondo intorno a noi.”