Rei Kawakubo: Quando il design trionfa sulla moda.

Se Chanel ha cambiato il modo di vestire le donne, Rei Kawakubo ha cambiato il significato di ciò che è l’abito in sé.

Immersa in un sogno, ha cercato di dare comfort al cliente e disagio allo spettatore, non solo disegnando abiti ma utilizzando l’architettura per coprire il corpo umano. Ispirata, con l’anima ribelle e con le idee influenzate dalla guerra in Giappone, ha cercato di liberare le donne attraverso le sue creazioni, l’aspetto macho della società, creando abiti scioccanti e diversi dai comune senso di vestire. Senza fermarsi a pensare a quanto si può vendere, quanti soldi si può guadagnare o quanto tempo ci vorrà per fare quello che ha in testa. È il flusso distaccato da qualsiasi cosa, è l’essenza di qualcosa che va oltre la moda che trascende, basandosi sulla libertà di ciò che accade in, quello che può davvero trasformare un settore: la passione e il rispetto per il creare.

Rei Kawakubo è il direttore creativo e creativo del marchio Comme des Garçons.

Non ha mai studiato moda ma l’arte e la letteratura alla Keio University. Una miscela che l’ha portata a trovare il proprio ritmo per fare tutto ciò che vuole, sia nel design commerciale e creativo del marchio. E ‘stata chiamata il designer “anti-moda”, perché non è mai caduta in quello che molti chiamano il mondo della moda, che per lei è il mondo della libertà creativa in cui ciò che conta è sapere come utilizzare un tessuto, piuttosto che cercare abiti per avvolgere corpi glamour e perfetti.

Ha aperto il suo primo negozio a Tokyo nel 1975 e la sua prima linea di abbigliamento maschile, Comme des Garcons Homme è stato lanciato nel 1978.

Comme des Garçons produce anche una linea di profumi unisex, che nello spirito della azienda si presentano in maniera del tutto non convenzionale. Il primo profumo, Comme Des Garçons è stato immesso su mercato nel 1994