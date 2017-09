ANDREAS MULLER: Il talentuoso ballerino in Veneto.

A Non Solo Danza fervono i preparativi per la nuova stagione. Ad aprire il prossimo anno accademico, giovedì 7 settembre, il vincitore di Amici Andreas Muller. Oltre che aprire ufficialmente le lezioni dell’anno accademico 2017/2018 della NSD, il talentuoso ballerino ventunenne talentuoso terrà, nei locali della scuola in via Vega a Latina, due stage aperti ai ballerini di tutta la provincia, per due livelli di competenze.

E per chi volesse vederlo prima di fine agosto, Andreas sarà ospite e protagonista a Porto Viro (Ro) MERCOLEDI 30 AGOSTO DALLE 21,30 IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA.