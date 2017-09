SERGIO SCAGLIETTI: “Dalle auto ai profumi”, tra tradizione & innovazione.

Sergio Scaglietti, l’apprezzato e stimato carrozziere sia a Modena che nel Mondo, amico e confidente di Enzo Ferrari, ha saputo plasmare il ferro con le sue mani ed il suo estro creativo creando quelle che sono considerate le più belle e le più costose automobili al mondo, tra cui la famosa Ferrari Testarossa, la mitica Ferrari 250 GTO e la meravigliosa Ferrari 250 California. Sergio ha saggiamente trasmesso la sua estrosità a Simone, uno dei suoi nipoti che, dopo anni di studi e di lavoro nell’azienda di famiglia occupandosi di cosmesi, ha creato una linea di quattro Eau de Parfumes ispirata al mondo delle automobili create dal nonno, interpretandone i racconti ed i ricordi legati agli amici e ai personaggi, nonché alle loro auto avvicendatesi presso la rinomata Carrozzeria Scaglietti.

La Racing Line prende ispirazione da tutti gli elementi che hanno caratterizzato la produzione delle carrozzerie delle auto di Sergio: le armoniose linee curve e senza spigoli, tanto amate da Sergio, hanno ispirato la silhouette della semplice ed elegante bottiglia di profumo racchiusa da un raffinato tappo che richiama i bulloni delle ruote. Il packaging, caratterizzato da un barattolo in alluminio interamente riutilizzabile e riciclabile, rievoca l’alluminio con cui venivano effettuati gli esperimenti sulle carrozzerie, ricordando inoltre i barattoli di vernice che venivano dati in corredo alle auto come scorta per eventuali ritocchi, dato che anche i colori erano creati su misura. Sergio fu uno dei primi ad investire nel laser all’interno dei suoi stabilimenti, così tale tecnologia viene nuovamente utilizzata per la realizzazione delle serigrafie del packaging scelto.

“Tradizione e innovazione”, questo era motto di Sergio; osare con nuove forme ma mai perdere il senso di quello che si sta facendo. Anche per i pro- fumi, qualità delle materie prime, piramidi olfattive articolate che sviluppa- no nel tempo la loro esuberanza, packaging semplice ed innovativo, ma efficace nel non distogliere l’attenzione alla vera natura del progetto: IL PROFUMO.

RACING ORANGE , ispirato da una delle più famose auto create da Sergio, la 250 Testarossa; caldo come la passione, sensuale e travolgente come l’Ambra, racchiude in se tutti i colori dell’oriente, nasce dall’incontro dell’Arancio di Sicilia e del Pepe di Mangalore, con un cuore di Legni preziosi di Rosa e Za erano per lasciare posto ad un fondo di Benzoino, Patchouly Indiano e Vaniglia del Madagascar.

RACING STEEL, un po’ austera ed elegante, questa fragranza è un viaggio nel tempo e nei ricordi di Sergio, sul suo incontro con la Bergman e Rossellini, ed il turbamento suscitato dalla visita in fabbrica; caratterizzata dalla Verbena e dall’Arancio Brasiliano sembra fresca ad un primo impat- to ma si rivela sensuale come il Neroli e il Sandalo, che, con il passare del tempo, sublimano in un persistente e sensuale sentore di Cannella e Patchouly.

RACING GREEN, nato per dare una nuova interpretazione al Legno di Sandalo, questo profumo tipicamente maschile si è ispirato al grande Clay Ragazzoni quando frequentava casa Scaglietti; con sentori di fresco Bergamotto Calabrese e Lavanda che cedono il passo ai ori del giardino di casa Scaglietti, Rose e Gelsomino di Grasse, no ad esplodere in un poderoso ensemble di Legno di Sandalo e Ambra Indiana, Cannella e Pepe creando sensazioni sempre diverse nel corso della giornata.

RACING YELLOW, frangranza Gourmande che nasce dall’incontro del co e della pastafrolla quando, una domenica d’estate, il campione Gilles Villeneuve, ospite di casa Scaglietti, fu accolto con questo dolce; molto semplice nella composizione, questo profumo è arricchito da note Ozonate che ne accentuano la freschezza tipica di una brezza estiva, dove sentori di Fico foglie e Fico frutti ne fanno da padroni, mentre le note di Vaniglia dei Caraibi e Mirra creano la base della dolce pastafrolla..

