TOM FORD: un Profumo Fucking Fabulous

La parola F – o, almeno la parola F con un “ing” alla fine, è diventata un po un modo di dire quando è attaccata ad un sentimento positivo: “That was a fucking amazing” o “You look fucking shic”, ma nessun altro avverbio suscita tanta soddisfazione quando a precederla è un aggettivo. Lo usiamo quando vogliamo davvero aggiungre e sottolineare sentimento, a differenza di qualsiasi altra locuzione, perciò è stata una vera sorpresa quando è stata usata per una bottiglietta di profumo.

“Stavamo seduti in una riunione che odorava di fragranza ed ad un certo punto Tom disse:” This is fucking fabolous “, ricorda John Demsey, presidente del gruppo esecutivo delle aziende Estee Lauder, che possiede la Tom Ford Beauty. Ha poi sottolieato,” Yeah! It is fucking fabulous”. E Demsey disse “Beh, perché non chiamarlo Fucking Fabulous? ” E così hanno fatto. “

Alcune persone parlano di ingredienti delle fragranza, noi parliamo di come odorano “.

Se siete amanti della lavanda piccante e cuoio, con sentori di vaniglia, ambra e mandorla amara, allora assolutamente è il vostro profumo. Anche la radice di iris e la salvia clary aggiungono una brezza maschile al primo spruzzo e ritorna sessualmente dalla pelle.