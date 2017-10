James Dean: 30 Settembre. Scomparsa di un mito.

Il ribelle che aveva preso d’assalto Hollywood, era poco più che un ragazzo quando è morto, a soli ventiquattro anni sulla strada che portava a Paso Robles, in California, il 30 settembre 1955, andando ad una gara automobilistica.

Al momento della sua morte, Dean aveva girato soltanto tre film, “East of Eden”, “Rebel Without a Cause”, e i “Giganti”, ma solo il primo era uscito nelle sale.

Dean era già un attore promettente e la sua morte fu una notizia da prima pagina. Ma già durante la sua breve vita, Dean era conosciuto come un anticonformista, un ribelle che aveva preso d’assalto Hollywood.

Per i giovani di allora, Dean era qualcuno che identificavano come un outsider, un solitario – era l’antitesi di tutto ciò che si supponeva un giovane ben educato avrebbe dovuto essere: era il simbolo della ribellione dell’adolescenza. In pubblico era scortese, spesso anche scontroso e litigioso con i registi. E quei giovani, dal giorno della sua morte, avevano deciso che non l’avrebbero lasciato morire: uno speciale ufficio venne aperto solo per smistare il diluvio di posta che arrivava agli studi. Mattson, un negozio di abbigliamento ad Hollywood, ricevette centinaia di ordini per le giacche rosse identiche a quella che Dean aveva indossato in “Rebel Without a Cause”, e Griffith Park, dove sono state girate le scene del film, divennero quasi un’attrazione turistica per tutta la notte. Gli ammiratori facevano la fila dentro l’Osservatorio sperando di sedersi sulla sedia che Dean aveva usato nel film. “E ‘più grande di Valentino” dichiarò Henry Ginsberg, il coproduttore de “Il gigante”.

Alcuni fan rifiutarono di credere che Dean fosse veramente morto così Walter Winchell scrisse nella sua rubrica che Jeames era sfigurato, ma ancora vivo. Altre voci affermavano che il giovane morto era un autostoppista e che l’attore era nascosto o che era ricoverato in un ospedale.

Hollywood, che naturalmente guardava ai propri interessi commerciali, non si lasciò di certo sfuggire l’occasione della sua popolarità. Jack Warner ammise: “Quel ragazzo, Dean … ci ha dato un sacco di problemi, ma ne valeva la pena.” Pressati dagli uffici stampa, le riviste pubblicarono storie con titoli come, “Jimmy Dean Live Forever” o “Il ragazzo che si rifiuta di morire”. Il regista Elia Kazan, mentore di Dean, affermò: “Ogni ragazzo attraversa un periodo in cui, a diciassette anni, odia suo padre, odia l’autorità, non vuole vivere nel rispetto delle regole … E Dean rientrava in questa categoria. ”

La temerarietà di Dean e il fatto di aver vissuto la sua vita al massimo aveva il suo fascino. “Tutti gli adolescenti”, scrisse Martin Mayer su Esquire, “vogliono guidare una vettura sportiva personalizzata, scrivere poesie ed essere una grande star di Hollywood. Dean l’ha fatto …. e l’ha fatto in un modo che i ragazzi sentono che l’ha fatto per loro. ”

Humphrey Bogart, che ha era un esperto di come si sfrutta l’immagine, una volta disse: “Dean è morto al momento giusto. Ha lasciato una leggenda. Se fosse vissuto, non avrebbe mai potuto sopravvivere alla propria popolarità… ” E la morte lo ha davvero trasformato in un mito.

Ancora oggi, visitatori da tutto il mondo, arrivano per vedere la sua tomba a Fairmount, nell’Indiana, la piccola comunità agricola in cui Dean era cresciuto. Il suo bel viso, sempre serio, è stampato su poster e magliette, calendari, cartoline, e portacenere in tutto il mondo e gestito dagli avvocati della società licenziataria.

Ma Dean era una figura poliedrica, e la tristezza del giovane era solo un aspetto della sua personalità. Era creativo, intellettualmente curioso e ambizioso, così come era manipolatore ed estremamente egoista. Un attore che ha aveva lavorato con Dean in tv ha ricordato, decenni dopo, che Jimmy era volgare, auto-compiaciuto e maleducato.

Negli anni, dopo la morte di Dean, nacque anche la speculazione circa la sua bisessualità mai confermata. Ma anche dopo 57 anni dalla sua morte, né la sua sessualità né le peculiarità della sua personalità, hanno fatto molta differenza per la sua sempre crescente legione di fans che lo venera oggi come hanno fatto gli adolescenti di una generazione fa. Per loro, lui è quello che è: un ribelle per tutte le stagioni.

A quanto pare, finché ci sono persone giovani, Dean vivrà e la leggenda continuerà.