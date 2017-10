DAVID BECKHAM: E’ Ancora il Più Sexy del Mondo?

L’ex calciatore inglese si aggiudicò il primo posto nel 2015 della famosa classifica della rivista americana People. Padre di quattro figli e marito innamorato si era detto stupito: «Pensavo di avere ormai passato la data di scadenza»

Il riconoscimento era stato attribuito nel 2015 al campione inglese, forse più noto – non a caso – per il suo fascino e la sua bellezza che per la pur notevole carriera di calciatore. Beckham, 42 anni, è anche soprannominato Spice Boy, in quanto marito dal 1999 di Victoria Adams, una delle componenti del gruppo pop Spice Girls. La coppia, quattro figli, è sulla cresta del gossip da anni; a questo proposito, la compagna del vincitore si è detta «totalmente d’accordo» con la decisione presa da People.

«È un grande onore e sono lieto di accettarlo. Non mi sono mai sentito una persona attraente, sexy. Voglio dire, mi piace indossare bei vestiti e abiti eleganti, sentirmi bene, ma non penso sempre a me stesso in questo modo» aveva scritto Beckham su Instagram: «Pensavo di avere ormai passato la data di scadenza, ma grazie a People per l’encomio e i complimenti. Divento un po’ timido quando ricevo questi premi, anche se mia mamma ne sarà felice. I bambini invece rideranno, perché sanno che aspetto ha il papà la mattina»

Beckham, in merito al commento della moglie, aveva poi aggiunto: «Spero che pensi questo di me in ogni momento» e, scherzando con il presentatore, ha detto che ricevere il titolo ha rappresentato per lui «il momento migliore di tutta la carriera». Poi, ancora in tono giocoso, rispondendo alla domanda su chi volesse ringraziare, ha scandito: «I miei genitori, il mio parrucchiere, il mio stilista. E Photoshop».

È dal 1985 che People sceglie un uomo dello spettacolo e del cinema come “persona più sexy dell’anno” (e il fatto che stavolta sia stato scelto un ex calciatore rende la nomina del tutto particolare). Finora sono stati insigniti del riconoscimento sex symbol del calibro di Mel Gibson (il primo a vincere il titolo, esattamente 30 anni fa), Harrison Ford, Chris Hemsworth, Tom Cruise, Bradley Cooper, Matt Damon. C’è addirittura chi l’ha vinto due volte, come George Clooney, Brad Pitt, Johnny Depp e Richard Gere.