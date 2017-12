RED CARPETS: Gli Abiti più Scandalosi della Storia Indossati dalle Star.

Ecco gli abiti e i look che hanno fatto scandalo nella storia della moda e del costume. Sono i vestiti da sera più scandalosi della storia del red carpet, nude look che non lasciano nulla all’immaginazione. Abiti con paillettes o vestiti con frange che hanno suscitato polemiche ma sono anche considerati indimenticabili per la loro sensualità sfacciata e maliziosa.

Jennifer Lopez si presenta così, in chiffon di seta trasparentissimo by Versace al Grammy Awards del 2000 con scollatura ultra come aggravante. L’abito era già stato indossato da Amber Valletta e dalla Spice Girl Geri Halliwell, ma l’effetto non era stato lo stesso. All’epoca la Lopez stava con Puff Diddy e si dice che l’abito l’avesse scelto lui. Foto LaPresse Beyoncé in Givenchy by Riccardo Tisci al Met Gala 2015.

Irina Shayk al party post Oscar 2015. Foto LaPresse

Chiara Ferragni

Rihanna con un vestito di gioielli indossato ai CFDAs 2014 ha veramente scioccato più di altri. La pop star ha completato il look con un turbante scintillante, una stola di pelliccia e un perizoma.

Claudia Gerini al Festival di Venezia 2017. In una mostra del cinema assolutamente senza sesso, lo scandalo è arrivato con Claudia Gerini e l’abito Alberta Ferretti indossato sul red carpet di “Ammore e malavita”. Foto IPA

Met Gala 2015: Kim Kardashian è (s)vestita da Roberto Cavalli

Rita Ora al party post Oscar 2015

Cher ritira l’Oscarnel 1988 con questo see-thorugh dress by Bob Mackie, suo costumista/stilista/accompagnatore.