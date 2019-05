Armie Hammer: è Solo una Questione di Stile.

Senza dubbio, uno degli uomini meglio vestiti di Hollywood è Armie Hammer. Potrebbe essere un maschio-alfa del 21 ° secolo, ma è costruito secondo gli schemi della vecchia scuola: ha il portamento e il profilo di una classica star del cinema (vedi la linea della mascella). Non è uno status facile da raggiungere senza comunque un bell’aspetto.

lo stile di Armie Hammer è perfetto come i personaggi che interpreta sullo schermo. The Man From UNCLE e Call Me By Your Name, in particolare, sono due dei film con i costumi più eleganti degli ultimi 10 anni .

A differenza di altre star del cinema dai nomi super famosi, Armie r non indossa molti outfit rischiosi e che attirano l’attenzione del pubblico (nonostante la sua tuta sportiva Adidas). Lui non ha bisogno di tutto questo. Lo troverai perfettamente vestito con abiti sartoriali ogni volta che ci sono flash in giro. Hammer sperimenta un po ‘di colore, ma ha l’abilità di rendere perfettamente coordinati anche i toni difficili da indossare, un po’ come Ryan Gosling. Può indossare una semplice camicia di jeans e farlo sembrare un capolavoro.

Indossare quel tipo di colori è una scelta molto audace se sei un uomo bianco. Ma Hammer ha due cose che lo fanno funzionare: l’abbronzatura e la cravatta. L’abbronzatura impedisce che l’abito ti renda “slavato” il viso, mentre il colore scuro della cravatta da all’abito il contrasto necessario.

Se c’è una cosa che ogni uomo dovrebbe sapere per un perfetto look, è questo: qualsiasi semplice outfit può essere migliorato con un oggetto audace o accattivante.