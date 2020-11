Che cos’é la Link Building: le cose da sapere

La Link Building è un’attività legata alle strategie SEO, e serve per generare più traffico al proprio sito per migliorare la posizione sul motore di ricerca Google.

Le campagne di link building devono essere pianificate in maniera dettagliata e precisa, altrimenti si rischia dopo un po’ di tempo di non ottenere i risultati sperati, che spesso dipende dalla qualità dei backlinks.

È infatti molto alta la possibilità di pubblicare dei guest post su siti poco influenti, che non hanno alcun valore e che non portano di conseguenza traffico al nostro. In più si rischia di venire penalizzati da Google e venire posizionati in fondo.

Per creare una strategia basata sulla link building si può fare riferimento a siti a tema o siti generici.

Ecco perché abbiamo deciso di scrivere una guida che vi aiuti a fare più chiarezza su questo tema, in modo che possiate trarne beneficio per la vostra pagina web.

Caratteristica di una buona link building

Quando si effettua una strategia di link building è di fondamentale importanza accertarsi della qualità dei link in entrata. Questo perché Google ne riconosce l’effettiva validità e questo può portare a ottimi risultati come a cattivi risultati.

Inoltre l’inserimento all’interno della propria pagina deve risultare il più naturale possibile, e non forzato, così come la forma in cui deve essere scritto.

Molte persone si soffermano a scrivere frasi con solo le parole chiave che devono essere viste dal motore di ricerca, senza però dargli un senso logico. Ad esempio “Prezzi idraulico Roma” è una frase che dovrebbe essere assolutamente evitata, soprattutto l’inserimento forzato all’interno di un discorso.

È molto più valido invece il consiglio dato da moltissimi esperti di inserire in un contesto ben definito una frase che inizia con “questo articolo”, che aiuta ad introdurre l’argomento e forza le persone a creare delle frasi di senso compiute e grammaticalmente ben costruite, risultando in questo modo molto più naturali.

È possibile, e anzi consigliabile, utilizzare forme diverse ed alternative alla frase “questo articolo”, l’importante è che venga introdotta nel momento e nel modo giusto.

L’anchor text

L’Anchor text è la parola o frase che attira l’attenzione verso il link al quale si vuole rimandare, ed è spesso formata dalla parola chiave che viene vista dai motori di ricerca. Anche in questo caso serve coerenza, e una certa intelligenza nel posizionarla all’interno del proprio sito.

Sono da evitare forzature, in quanto Google potrebbe rilevare qualcosa di sospetto e penalizzare il sito, e deve inoltre avere coerenza con il sito che si va a linkare.

Per intenderci si potrebbe utilizzare una frase del genere: “Per capire come creare una Link Building efficace occorre conoscere alcune regole, come descritto in questo articolo…”

Nella frase può essere inserito il link ad un sito che contiene risorse preziose, oppure un richiamo ad una pagina di vendita di qualche prodotto.

Esistono moltissimi modi per scrivere una anchor text efficace, ma la regola fondamentale rimane quella di essere coerenti con il messaggio e l’argomento di cui si sta parlando.

Posizionamento del link all’interno della pagina

Il link a cui i fa riferimento all’interno della pagina è un approfondimento dell’argomento di cui si sta trattando. Per tale ragione se ne sconsiglia vivamente di inserirlo all’interno del titolo, che risulterebbe oltretutto incoerente e forzato.

I link vanno inseriti all’interno del contenuto, ma solamente la dove se ne ha la vera necessità. Come detto servono per approfondire un argomento, e devo potersi introdurre con molta naturalezza.

Infine, un consiglio molto utile sulla costruzione dei Link è quello di affidarsi a mani esperte, che sappiano già dove andare a parare. Utilizzare questo strumento nel modo corretto porterà grossi vantaggi, ma in mani inesperte al contrario provocherà solo danni, ai quali sarà complicato porre rimedio.

Prima di immergersi nella realizzazione di un sito web è importante sapere quali sono le strategie che porteranno ai risultati migliori nel più breve tempo possibile.

Potete a tal proposito trovare molti articoli interessanti che parlano proprio di Link Building, basterà fare una semplice ricerca su Google.