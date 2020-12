Che cos’è un codec audio

Un codec è uno standard o uno strumento per la codifica e la decodifica di file multimediali. I file audio “RAW” o non compressi vengono registrati utilizzando tecniche che catturano quanti più dati possibile. Ciò fornisce una qualità molto elevata ma si traduce in file di dimensioni molto grandi che non sono pratici per lo streaming live.

Per rendere i file audio più piccoli e più facili da distribuire, utilizziamo un codec.

La prima cosa che fa un codec è codificare un file audio. Questa codifica implica il lancio di informazioni aggiuntive per ridurre le dimensioni dei file mantenendo la massima qualità possibile. Questo processo implica una sequenza di complesse funzioni matematiche, ma qui puoi leggere una panoramica di base .

Il secondo ruolo di un codec è la decodifica, che essenzialmente riproduce un file audio che è stato precedentemente codificato. Per rendere un processo complesso molto semplice, ciò significa invertire la matematica eseguita durante la fase di codifica.

In breve, un codec audio è un protocollo per la compressione dell’audio digitale per risparmiare spazio e per la riproduzione con il video.

Oggi è disponibile un’ampia gamma di codec audio. Tuttavia, non tutti i codec audio sono ugualmente supportati.

Alcuni dispositivi hardware possono supportare un codec audio, ma non un altro. Alcuni forniscono una qualità migliore che possono essere sfruttati con sistemi hi.fi, mentre altri si concentrano soprattutto sulla compressione e possono utilizzare dei semplici diffusori acustici audio.

Queste sono considerazioni importanti quando si tratta di decidere il miglior codec audio per una determinata situazione. Esaminiamo alcuni dei codec audio più comuni e migliori.

MP3

Il formato audio più noto è probabilmente MP3, che tecnicamente è chiamato MPEG-2 Audio Layer III.

Originariamente introdotto negli anni ’90, l’MP3 ha rivoluzionato l’audio digitale. I file erano molto più piccoli rispetto ai formati precedenti, consentendo loro di essere trasmessi in streaming e scaricati su Internet.

MP3 ha anche contribuito a spingere l’era della musica digitale portatile oltre l’era del CD abilitando iPod e altri primi “lettori MP3”. È ancora ampiamente utilizzato oggi.

AAC

Sviluppato pochi anni dopo MP3, AAC si è basato sul successo di quel formato ma ha aumentato l’efficienza di compressione.

Generalmente fornisce una migliore qualità audio allo stesso bitrate di MP3 o una qualità comparabile a bitrate inferiori.

Lo standard AAC è stato aggiornato più volte. L’ultima versione dello standard è HE-AAC. È un formato closed source ma è probabilmente il codec audio più utilizzato oggi su Internet. È supportato dalla maggior parte delle piattaforme di streaming video .

WAV (LPCM)

WAV, che è l’abbreviazione di “Waveform Audio File Format”, è stato originariamente rilasciato più di 25 anni fa.

È noto per essere utilizzato principalmente su computer Windows per archiviare audio non compresso nel formato LPCM.

AIFF

AIFF è un formato Mac simile a WAV. Memorizza l’audio non compresso utilizzando il PCM (Pulse-Code Modulation).

Come WAV, i file AIFF sono molto grandi, circa 10 MB per un minuto di una registrazione audio standard.

WMA

Un altro codec sul mercato, anche se sta diventando meno comune, è WMA, Windows Media Audio. Questo codec è stato sviluppato come alternativa all’MP3 ma è diventato in qualche modo un prodotto di nicchia.

FLAC

FLAC ( Free Lossless Audio Codec , Lossless Free Audio Codec ) è un codec audio che permette di avere l’audio digitale senza perdita di qualità, in tal modo la dimensione del file audio viene ridotta senza compromessi.

Opus

Il codec audio finale a cui daremo un’occhiata è Opus. Opus non è ancora ampiamente utilizzato, ma è considerato un codec di nuova generazione . Fornisce una qualità audio superiore a tutti i bitrate rispetto a tutti gli altri codec elencati qui. Opus ha anche il vantaggio aggiuntivo di essere royalty-free e open source.