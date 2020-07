Cibi freschi per l’estate

Aah l’estate!!!

La stagione più bella, a mio avviso!! Il mare, la montagna, le serate con gli amici, i parenti ritrovati, le vacanze o le gite fuori porta…

E poi vogliamo parlare del cibo estivo!? Sapori unici e irripetibili che soddisfano anche i palati più sofisticati (adulti e bambini compresi).

Naturalmente, le scelte alimentari sono dettate anche dalle temperature elevate. Quindi, via libera a cibi freschi e in alcuni casi “zuccherini”. Non sempre idoneo quest’ultimo aspetto… sia chiaro! Tuttavia, sono tanti i fattori da valutare e non è la sede adatta per discuterne. Sicuramente, questi cibi, se assunti in maniera “adeguata”, contribuiscono al nostro benessere psico-fisico.

La frutta fa da padrona!!

Una fetta di anguria, per esempio, sotto l’ombrellone o dopo qualche ora di lavoro manuale sotto il sole… sarebbe l’ideale. Il contenuto di acqua compensa le perdite dovute alla sudorazione e il tocco zuccherino riporta ai livelli normali la glicemia, in caso di riduzione. Inoltre, garantisce anche un discreto contenuto di antiossidanti, utili per la protezione della nostra pelle. Sono fonte di vitamine e, allo stesso tempo gradevoli, il melone, le pesche, le albicocche ecc… La loro colorazione, infatti, rispecchia la composizione oltre ad attirare visivamente i consumatori. Quindi, si potrebbe optare nelle giuste quantità per macedonie rinfrescanti.

Spostando l’attenzione su altri cibi freschi, si deve necessariamente menzionare il pomodoro. Fare un’insalata di pomodori, cetrioli, cipolla rossa di Tropea (considerando naturalmente i gusti personali) permette di preparare un contorno rinfrescante, leggero e veloce. Il contenuto principale di vitamine e sali minerali del pomodoro si sposa bene con quello dei cetrioli, ricchi di acqua. Se consideriamo la presenza del flavonoide (antiossidante) nella cipolla rossa, il gioco è fatto. Insomma si tratta di ingredienti immancabili sulle nostre tavole estive!!

Altro abbinamento fresco è senz’altro l’insalata caprese, credo che nessuno abbia mai rifiutato quel sapore tipico della mozzarella (a parte chi non gradisce i formaggi, naturalmente) abbinato alle fette di pomodoro con foglioline di basilico. In questo caso, si tratta di un secondo piatto che, se consumato sul terrazzo o nel giardino della propria casa, acquisisce una freschezza indescrivibile!!

Un altro esempio di piatto freddo può essere l’insalata di riso con ingredienti del proprio orto più qualche fonte proteica. Pomodori, zucchine, fagiolini, uova sode sono il miscuglio perfetto per ottenere un piatto fresco da consumare in qualsiasi situazione. L’aggiunta di qualche fogliolina di menta permette di rinfrescare ed amalgamare i sapori in maniera indiscussa.

La menta…ingrediente fondamentale di alcuni cocktail assolutamente rinfrescanti, ma non adatti a tutti! Ad ogni modo, si tratta di bevande molto consumate nel periodo estivo. Infatti, è proprio la frescura di queste bevande che spinge al loro consumo. Naturalmente, altre bevande analcoliche soddisfano questi requisiti. In linea generale, il grado alcolico e il contenuto zuccherino che caratterizzano le categorie non sono propriamente adatti ad uno stile alimentare salutare. Sicuramente non si può rinunciare ad un bel gelato di qualità, dove la freschezza è la caratteristica più importante!!