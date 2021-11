No, non è troppo presto. Cominciare adesso a pensare a come vestirsi per Capodanno è il modo migliore per arrivare preparati e per essere, soprattutto, originali in ogni dettaglio. Quando si pensa al cenone, alle feste dell’ultimo dell’anno, agli incontri familiari del giorno seguente, ci si vede probabilmente con abiti sul tema del rosso e del nero, in lungo, con elementi scintillanti tipo lustrini. Fin qui la tradizione che non si deve per forza rompere, ma è anche bello pensare di poter sorprendere. Di essere quelli che tutti si voltano a guardare poco prima del conto alla rovescia per il 2022.

Rosso e frange per stupire

Il rosso è un classico del Capodanno, specie della vigilia. Indossarlo non sarà forse la scelta originale del momento, ma se vi presenterete con una maglietta scura abbinata ad una gonna lunga rosso acceso, a frange, associata ad un foulard o sciarpina dello stesso colore sarete il top della serata. Altra idea brillante, un completo in nero con scarpe o stivaletti rosso fuoco! Le frange potranno essere nello stivale stesso. O nella borsa in coordinato.

Total black ma in pelle

L’eleganza di Capodanno è naturalmente in nero. Tubini, completi ma anche giacca-pantalone o giacca-minigonna non sbagliano mai. Meglio ancora se, come comanda la moda 2022, sfoggerete un capo in pelle o similpelle. Le mini in pelle o gli shorts in pelle, in una delle tante feste di Capodanno, riusciranno a far girare la testa a molti. Non abbiate paura di esagerare con i glitter che quest’anno sono di moda.

Il velluto protagonista

Il velluto è tornato di moda dopo decenni, ma si è adattato alle rivoluzioni moderne. Abitini corti, tubini, gonnelline con i variopinti riflessi caldi che questo tessuto crea saranno uno spettacolo, la notte di Capodanno. Osate con colori come verde, bordeaux ma anche azzurro, che in velluto si accendono di mille sfumature. Il velluto si adatta bene anche al pantalone ma se volete stupire meglio preferirlo come gonna o abitino.

Un tocco di follia

Per completare l’outfit di Capodanno, aggiungete qualcosa di magico o di strano. Ad esempio, un fiocco da caviglia, una catenina d’oro o d’argento da allacciare intorno al piede. Un anello con catenina che diventa anche bracciale. Scarpe leopardate ma con toni e accostamenti mai visti prima.

Per quanto riguarda gli stivali, scatenatevi pure! Sono i protagonisti dell’inverno 2022 e possono essere sfoggiati in ogni forma: lunghi fin sopra il ginocchio, corti con tacco vertiginoso, con o senza spacco … anche molto colorati o lucidi!

E per abbinare il vostro lui …

Per essere perfette dovrete fare in modo che anche “lui” sia perfetto e che non stoni al vostro fianco. Per i vostri accompagnatori suggeriamo un outfit di Capodanno che va dal classico smoking, al completo anche esso in velluto, fino agli accostamenti coraggiosi e originali … per esempio, marrone con blu chiaro, denim con giacca elegante, maglioncino fantasia con completo più castigato. Sarà divertente sfidare le tradizioni portando anche l’abbigliamento più classico alle estreme conseguenze. In fondo … è festa, no?