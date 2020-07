Con La Tua Party Planner, è amore a prima vista

Da grande voglio fare…la party planner! La party planner è una nuovissima figura lavorativa, cool, fashion e alla moda che negli ultimi anni sta spopolando tra gli amanti degli eventi e, ovviamente, tra le mamme, sia italiane sia europee. Ma cosa fa una party planner? Una party planner è una persona che ha conoscenze trasversali in diversi campi: interior design, flower design, art balloon design, arte, moda e cultura. Ha ottime doti di management e pianificazione e tantissimo, innato, problem solving. Pianificare ed organizzare nei dettagli l’evento, scegliere con cura i fornitori, sapersi relazionare al cliente sono le basi essenziali per diventare una buona party planner.

Attualmente non esiste ancora un’albo o una laurea per diventare party planner, ma ci sono tantissimi corsi di alta formazione per apprendere le arti e i segreti di questa bellissima professione.

Ormai il settore degli eventi è esploso, la voglia di festeggiare è intrinseca nella nostra cultura, al sud Italia ancor di più. Le mamme italiane stanno creando delle vere e proprie community di settore in cui scambiarsi consigli e proporre le migliori party planner in Italia. Online, soprattutto sul social network Instagram, tantissime mamme creative si sostengono e mettono a disposizione consigli, anche un po’ handmade, per organizzare uno splendido party, anche senza l’aiuto di una party planner. Almeno non in carne ed ossa!

Infatti, sono sempre di più i portali e gli e-commerce per articoli per feste che stanno cominciando ad offrire servizi e consulti online di digital party planning.

Una digital party planner è quello che serve quando si vuole organizzare da sole un party ma non si ha una rete di fornitori in grado di proporti accessori e decorazioni specifiche. E qui che entra in gioco il ruolo di una vera party planner, che anche online può fornirti prodotti e consigli per l’evento in programma.

Ma quali sono i party più gettonati?

Primo in classifica è il baby shower, ossia la prima festa che la mamma fa per il suo piccolo, un benvenuto con tanto di coriandoli palloncini e colori. In seguito, si festeggia la nascita, dove si spazia dalle fantasie con orsetti ai colori pastello, a tutte le fantasie delicate e romantiche. Passato un anno, è il momento del primo compleanno ed ecco che, con vari mesi d’anticipo, i genitori cominciano a preparare un festeggiamento con i fiocchi. Per il primo compleanno che è il più importante, spesso entra in gioco la figura di party planner. Se non c’è un tema specifico, ci si affida a lei per consigli ed idee creative, che lasceranno gli invitati a bocca aperta. Dopo il primo compleanno, sono tante le mamme che continuano ad avere bisogno del supporto di una party planner per organizzare al meglio la festa dei loro bimbi. Ma non dimentichiamoci di loro, (le mamme, appunto!) perché anche i loro compleanni sono importanti. Anzi, tutti i compleanni sono importanti e vanno celebrati nel migliore dei modi. Quindi, via libera a meravigliosi 18esimi, 30esimi e chi più ne ha più ne metta!

Scegliere una party planner non è affatto semplice. Come tutto ciò che si basa sulle relazioni, è necessario che tra voi scatti la scintilla. La vostra party planner di fiducia deve rispondere ai vostri gusti e dimostrare una certa compatibilità con il vostro senso estetico. Perciò non siate frettolosi! Cercate nel vostro giro, guardate i profili social, prendetevi un po’ di tempo per fare una chiacchierata con la candidata, capite se vi sta simpatica, se vi piace il suo stile… Ogni party planner, in genere, sceglie una nicchia di mercato a cui rivolgersi: individuate se la sua nicchia incontra i vostri gusti. Una volta fatte tutte queste valutazioni, capite se può essere amore oppure no, e a quel punto, affidatevi completamente. Lasciatevi guidare e, se avete fatto attenzione a scegliere, la vostra party planner non vi deluderà.

Ma tornando alle feste, ecco una piccola lista delle cose che non potranno mai mancheranno alle vostre feste e che dovrete accuratamente scegliere con l’aiuto della vostra party planner:

Mondo decorazioni

Il mondo delle decorazioni è incredibilmente vasto: palloncini, festoni, ghirlande, nastri, fili colorati e chi più ne ha più ne metta. Insieme con la party planner deciderete su quali colori puntare, dove e come posizionare i diversi accessori. Lasciatevi guidare dal suo occhio esperto.

Le luci giuste

Le luci sono un elemento di incredibile importanza, la giusta party planner lo sa bene! Le luci giuste trasformano e arredano l’ambiente, creano atmosfera, donano calore o magia a seconda delle vostre intenzioni. Che cerchiate un’atmosfera romantica con lucine colorate o un effetto flash da red carpet, la vostra party planner vi aiuterà a scegliere le luci perfette per realizzare il vostro party da sogno.

Tavola e mise en place

Nell’allestimento del vostro party, un’attenzione speciale senza dubbio va data alla tavola e alla mise en place. Piatti, bicchieri, posate vanno scelti con cura sia in virtù della location che della tipologia di evento. Ovviamente, anche centrotavola, fiori e segnaposti vanno curati con attenzione per un effetto wow assicurato. La vostra party planner, dopo un’attenta osservazione, saprà darvi le giuste dritte senza tralasciare nessun dettaglio.

Candeline e cake topping

Quello della torta, qualunque sia il tipo di party, è senza dubbio il momento più importante. Quando il divertimento arriva al culmine, è il momento di lasciare spazio all’emozione commemorandolo al meglio con il rito della torta. La vostra party planner di fiducia avrà il compito di aiutarvi a scegliere gli accessori giusti per preparare al meglio questo momento così speciale. Come? Consegnandovi le più adatte candeline e il giusto cake topping, ossia la decorazione specifica per la torta. Sbizzarritevi con fiori e colori, ma che siano rigorosamente abbinati e in armonia con il tema generale della festa. Senza dubbio la vostra party planner concorderà!

Che dite, ora ne sapete un po’ di più del fantastico mondo delle party planner?

A questo punto non ci resta che augurarvi di trovare la party planner dei vostri sogni e di organizzare insieme a lei la più bella delle feste.