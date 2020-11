I posti più inusuali in Italia

Chi ha detto che per vedere qualcosa di completamente diverso bisogna necessariamente andare dall’altra parte del mondo? Anche rimanendo in Italia, possiamo trovare posti inusuali anche in Italia che deviano da quelle che sono le cose che siamo abituati a vedere con più frequenza.

In effetti le grandi destinazioni come Firenze, Roma, le Cinque Terre o Palermo, sono dei posti che indubbiamente vanno visitati prima o poi, ma ci sono davvero tante perle nascoste che meritano la pena di essere visitati.

Se stai organizzando un roadtrip o una fuga per il week-end in questo articolo ti proponiamo una lista dei luoghi più atipici che puoi trovare lungo lo Stivale. In questo articolo ti proponiamo una breve descrizione, per ulteriori dettagli puoi visitare www.slowmoove.com.

Rocca Calascio, Abruzzo

I più grandi ricorderanno il Nome della Rosa con Sean Connery, i più giovani (ma anche molti più grandi eheh) sicuramente conoscono il Trono di Spade. Benissimo, Rocca Calascio sembra uscita da uno di questi film che ti fanno immergere in tempi remoti e passati.

Si trova nei pressi dell’Aquila ed è nota per la sua rocca (castello) che è uno dei simboli principali di tutta la regione. Si trova a 1400 metri e se hai voglia di fare una bella passeggiata in montagna puoi visitarla dopo una piacevole escursione in mezzo alla natura.

Alberobello, Puglia

Ragazzi, sarà pure molto conosciuto ma come Alberobello in circolazione ci sono davvero pochi posti. Un intero centro storico costruito con i trulli con la loro base cilindrica e tetto conico.

A pochi passi dalla Valle D’Itria e sulla strada per raggiungere il Salento, non ci sono assolutamente scuse per non visitare questa località incredibile.

Spiaggia di Arcomagno, Calabria

Presente quelle spiagge nascoste all’interno di scogliere che sti Instagrammer giramondo ci fanno vedere dall’Australia? Bene, non c’è bisogno di arrivare fino in Australia dal momento che ce l’abbiamo pure noi in Calabria.

Una spiaggia chiusa all’interno di una scogliera gigante che comunica con il mare tramite un buco che forma un arco nella scogliera stessa

Taormina, Sicilia

Vabbè, si sa Taormina è un posto incredibile e sicuramente non dovrebbe rientrare nella lista dei posti “inusuali” in Italia. Ma sapevi che grazie ai suoi teatri, colonnati, templi ed altri edifici di origine greca è molto più semplice scoprire la cultura dell’Antica Grecia qui che in Grecia?

Senza citare il fatto che poi i Siciliani hanno preso tutto questo e aggiunto quel tocco di cultura gastronomica che rende queste zone davvero uniche nel loro genere.

Castello di Monguelfo, Sud Tirol

Facciamo un salto di appena un migliaio di chilometri per ritrovarci nel bel mezzo delle Alpi Trentine, in un posto dove il tempo sembra essersi cristallizzato in pieno Medioevo.

Questo castello è anche conosciuto come Castello di Welsperg. Come saprai in trentino le lingue ufficiali sono sia l’italiano che il tedesco pertanto occhio ai segnali stradali per raggiungerlo, potrebbe anche darsi di trovarsi con una sola delle due lingue.

Dettagli a parte, il castello domina tutta la vallata antistante ed è perfettamente conservato. Merita davvero una visita se ci si trova da queste parti.

Pentedattilo, Calabria

Ti do giusto due informazioni a riguardo che ti saranno più che sufficienti per farti venire voglia di visitarlo. Si tratta di un vecchio borgo di origine greca abbandonato e costruito alle pendici del monte Calvario. Un posto con oltre 1400 anni di storia, raggiungibile solo via terra o in auto o incluso in un qualche tour organizzato.

Lago di Resia, Trentino

Un altro posto sicuramente da visitare in Trentino è il famoso Lago di Resia. Sicuramente almeno una volta guardando fotografie di viaggi avrai visto una torre gotica spuntare da un lago in mezzo alle montagne. Ebbene si tratta proprio della famosa torre di Curon.

Quella torre si trova nel bel mezzo del lago a causa di una diga che fu costruita lì vicino negli anni 50, subito dopo la guerra. Si tratta quindi di un lago artificiale la cui creazione si pianificò per la produzione di energia idroelettrica.

La storia del lago e del campanile sono ricche di dicerie e leggende, tanto da ispirare anche una serie su Netflix chiamata appunto Curon.

Piramidi di terra del Renon, Trentino

Si tratta di una strana costruzione naturale a forma di cuspidi che normalmente si trovano in altri continenti. Ad esempio il famoso Bryce Canyon negli stati uniti è una delle location più celebri per queste formazioni.

Sono degli spuntoni di terra rossa, una sorta di argilla che svettano verso il cielo. Alcune di esse sono addirittura sormontate da un grosso masso. Si tratta di un curioso fenomeno orografico dovuto alla friabilità del terreno e all’azione dell’acqua. Davvero unico.