Le caratteristiche di un grande batterista

Ovunque ci sia musica, ci sono batteristi. Potresti chiederti perché alcuni batteristi siano meno bravi di altri, mentre altri sono molto abili e rapidamente raggiungono la fama. Ciò che distingue questi selezionano alcuni a parte? È un talento naturale? Forse, poiché hanno più soldi utilizzano attrezzature migliori? Forse hanno preso lezioni da altri esperti? Forse c’è qualche tecnica di allenamento magica che una volta padroneggiata, ti rende grande?

La risposta ovvia a tutti questi è no. Non importa che tu prenda lezioni di batteria a Lecce oppure segua dei corsi online. I più grandi batteristi hanno raggiunto il loro successo grazie al loro duro lavoro e pratica instancabile. Ma cosa li ha spinti a esercitarsi e lavorare così duramente? Bene, questo si riduce ad alcuni tratti chiave del carattere delle persone. E molti hanno dei caratteri che accomunano i grandi batteristi hanno in comune. Gli esperti hanno ponderato e queste sono le caratteristiche di tutti i grandi batteristi.

Competenze trasversali

Questi sono tratti della personalità che non hanno a che vedere attivamente con la parte tecnica. Queste sono utili per migliorare nel tempo. Alcune persone li hanno in picche, e altri ne hanno molti l’uno o l’altro. Nessuno è perfetto, quindi ognuno ha un certo margine di miglioramento in tutte queste categorie, anche il migliore dei batteristi.

1. Persistenza

La persistenza è la chiave di tutte le cose. Se il drumming è qualcosa a cui tieni veramente e in cui vuoi essere bravo, solo la persistenza ti porterà dove vuoi essere. Ti spingerà a lavorare sodo, a spingerti, a praticare e a cogliere le opportunità. Sarà ciò che ti fa andare avanti quando le cose si fanno difficili – e inevitabilmente lo faranno. I grandi non sono grandi perché non hanno mai affrontato sfide o avversità. Sono fantastici perché le hanno superato.

2. Pazienza

Con la persistenza deve arrivare anche la pazienza. La tua abilità non apparirà all’improvviso dall’oggi al domani. Ci vorranno migliaia di ore di pratica e questa pratica non sarà sempre la più eccitante. Non imparerai sempre nuove canzoni o tecniche. In effetti, dovresti dedicare molto tempo ai rudimenti. Non importa quanto tu abbia esperienza, c’è sempre qualcosa da imparare dalla rivisitazione dei rudimenti. Sii paziente nella tua pratica e sforzarti in tutti gli allenamenti ed in tutto ciò che fai.

3. Passione

Dal momento che trascorrerai una parte significativa del tuo tempo praticando e accrescendo le tue abilità. Se sei appassionato non ti peserà tutto ciò che stai facendo. La passione ti spingerà ad andare avanti. Ti spingerà a metterti là fuori e ad assumerti dei rischi. I grandi non sono diventati famosi giocando sempre al sicuro. A volte, la loro passione li ha spinti ad assumersi dei rischi.

Ricorda, la passione non deve essere qualcosa con cui inizi. In effetti, la tua passione per la batteria dovrebbe svilupparsi ed aumentare nel corso degli anni. Crescerà con la tua conoscenza e apprezzamento della forma d’arte.

4. Saper sfruttare la critica costruttiva

Questa è un’altra soft skill che ti gioverà in molteplici aspetti della vita. Tutti i grandi batteristi non solo devono saper criticare in modo costruttivo, ma devono anche sfruttare i consigli di altri batteristi. Questo inizia vedendo le critiche per quello che realmente è. Metti da parte i sentimenti di difesa e offesa e riconosci i consigli ben intenzionati. Considera i suoi meriti e magari provaci. Puoi sempre tornare a quello che stavi facendo o provare qualcos’altro se non funziona.

Hard Skills

Le hard skills sono quelle che puoi quantificare, praticare attivamente e migliorare.

5. Sentire

La sensazione è difficile da definire, ma è una caratteristica e un’abilità che devi coltivare. Riguarda il tuo senso del tempo e il modo in cui manipoli il ritmo e il tempo di un brano. Alcuni hanno un talento maggiore rispetto ad altri, ma puoi esercitarti familiarizzando con gli ottavi ed i sedicesimi. Non aver paura di sperimentare mentre procedi: sviluppare il tuo senso dell’umore è un processo che dura tutta la vita.

6. Adattabilità

L’adattabilità è una buona caratteristica da avere in qualsiasi ambito . Ma poiché noi umani siamo esseri umani, è anche una delle più difficili da padroneggiare. Se riesci a imparare ad essere flessibile e adattabile nel tuo modo di suonare la batteria, sarai più adatto ad affrontare qualsiasi sfida che ti si presenta.

L’adattamento può assumere molte forme. Può essere inerente al drum kit o allo stesso drumming. Ma magari anche i tuoi compagni di band vogliono accelerare o rallentare un tempo. Dovrai adattarti non solo ai diversi tempi ma a suonare con diversi musicisti.

Migliorerai questa skill spingendoti ed uscendo dalla tua zona di comfort. Questa è un’abilità che si traduce anche al di fuori del drumming e ti trarrà beneficio in quasi ogni aspetto della vita.

7. Mantenere il tempo

Una delle principali responsabilità del batterista in una band è quella di tenere il tempo. All’inizio può essere un’abilità difficile da padroneggiare, ma non temere l’uso di strumenti disponibili come un metronomo. Un grande batterista tiene traccia e misura il tempo. Se non lo noti, è probabile che nessun altro lo farà per te.