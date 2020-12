Le migliori Distro Linux per chi è alle prime armi

Quali sono le migliori distribuzioni Linux per i nuovi utenti? Insomma quale “distro” installare per coloro che non sono molto smanettoni e vogliono avere sul proprio PC il sistema operativo LINUX?

Che tu ci creda o no, ci sono distribuzioni Linux perfettamente adatte a questo tipo di utente. Andiamo a vedere quali sono le migliori.

Kubuntu

Potrebbe sorprendervi trovare questa particolare distribuzione nell’elenco, ma Kubuntu sposa perfettamente Ubuntu e il desktop KDE in un sistema operativo che ha senso per i nuovi utenti. Chiunque abbia lavorato con un’interfaccia desktop tradizionale si sentirà come a casa. In effetti, per coloro che preferiscono un’interfaccia simile a Windows 7, non c’è posto migliore dove essere. Per renderlo ancora più interessante, Kubuntu è basato su Ubuntu, che è già in cima a quasi tutte le liste di distribuzione user-friendly.

Sebbene KDE abbia alcune funzionalità che sono più adatte a chi ha un po ‘più di abilità, quegli elementi non ostacolano un nuovo utente che lavora efficacemente con il desktop.

Kubuntu inoltre supporta le risoluzioni per i monitor ultrawide in 21:9 .

Linux Mint

Aggiungo questa distribuzione con un avvertimento: deve essere l’edizione Cinnamon di Linux Mint . Xfce e Mate non sono adatti per i nuovi utenti, quindi i neofiti dovrebbero montare CINNAMON.

Linux Mint è una delle migliori distribuzioni basate su Ubuntu per i nuovi utenti. Gode della stessa solida base, rilevamento dell’hardware e facilità d’uso che si trovano in Ubuntu. Invece di optare per il desktop GNOME, Linux Mint segue una strada che sarà molto più familiare ai nuovi utenti, con una barra delle applicazioni standard, un menu desktop e una barra delle applicazioni. Sebbene non sia il desktop più bello sul mercato, è immediatamente accessibile e facile da usare.

Pop! _OS

Pop! _OS potrebbe sembrare una scelta strana. Di tutte le distribuzioni che ho usato (e ne ho usate tantissime), Pop! _OS è più semplice. Dagli aggiornamenti del sistema operativo e del firmware alla perfetta integrazione hardware, Pop! _OS porta il sistema operativo Linux a livelli di facilità d’uso che nessun’altra distribuzione ha. Sebbene il nuovo utente debba familiarizzare con il desktop GNOME, una volta fatto, la navigazione è fluida.

Pop! _OS prende anche il desktop GNOME e gli aggiunge un tocco in più. Con un tema ottimizzato che sicuramente piacerà a tutti e la capacità di lavorare con finestre affiancate, non puoi davvero sbagliare con Pop! _OS. Ciliegina sulla torta, se acquisti hardware System76, quell’integrazione hardware è portata a un altro livello spettacolare.

Fedora Linux

Prima di Fedora 33 , non mi sarei mai sognato di includere questa distribuzione in un elenco per i nuovi utenti, ma ciò che gli sviluppatori hanno fatto con la loro ultima iterazione lo rende così buono che sarebbe un errore lasciarlo fuori. Per gli utenti Linux esperti, Fedora 33 potrebbe essere troppo blando; tuttavia, per i nuovi utenti, questa versione colpisce quel punto debole tra ciò che ha sempre fatto risaltare Linux tra la folla e funziona . Fedora 33 è quella distribuzione Linux che accoglie i nuovi utenti, ma offre loro anche molto spazio per crescere e imparare. Se un utente vuole usare il desktop e non avventurarsi mai oltre la semplicità, Fedora può farlo. Per quegli utenti che alla fine si annoiano e vogliono esplorare un po ‘di più, Fedora può farlo anche.

Deepin

Deepin non solo è ottima per i nuovi utenti, ma ha un deksktop che è veramente bello. Non è solo il desktop più elegante sul mercato, è anche incredibilmente intuitivo. In effetti, il desktop Deepin potrebbe essere la cosa più vicina a un matrimonio tra Windows 7 e macOS Big Sur che tu abbia mai trovato.