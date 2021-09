Il mese di settembre significa due cose: l’estate sta per concludersi e l’autunno ci attende ormai dietro l’angolo. Dovremo dire addio a magliette e canotte e dare il benvenuto a temperature più fresche, in attesa dell’inverno vero e proprio. Settembre, però, è anche il mese perfetto per prepararsi al freddo dei mesi successivi: perché allora non rinnovare un po’ il guardaroba?

La classifica delle migliori felpe da donne per l’autunno

Tra gli articoli di abbigliamento maggiormente apprezzati nella stagione autunnale, le felpe sono senza alcun dubbio tra i primi posti: che sia con o senza cappuccio, con o senza zip, la felpa è l’indumento perfetto per rimanere al caldo – ed essere comunque alla moda.

Vediamo allora insieme la classifica delle migliori felpe da donna per l’autunno, per aiutare le acquirenti nella loro scelta:

Levi’s Graphic Standard Hoodie Maglia di Tuta Donna

Al primo posto troviamo questa felpa Levi’s con cappuccio: il marchio è senza dubbio sinonimo di qualità del prodotto (d’altronde, la felpa è 100% cotone!), e la stampa floreale è l’arma vincente per portare il ‘bel tempo’ anche nelle uggiose giornate autunnali.

Vedi il prezzo su Amazon.

Urban Classics Ladies Sweat Hoody Felpa con Cappuccio Donna

Il bel colore rosato, facilmente abbinabile, dà quel tocco di stile a qualunque pantalone o leggins si voglia indossare. La tasca centrale è comoda per riporre cuffie, telefono o qualunque cosa non si voglia tenere in mano.

Vedi il prezzo su Amazon.

Wrangler Cropped Hoodie Cappuccio Donna

Se amate il celeste chiaro, invece, potete optare per questa felpa con cappuccio Wrangler, sempre 100% cotone.

Vedi il prezzo su Amazon.

Wrangler Drawcord Hoodie Felpa con Cappuccio Donna

Le ragazze che invece preferiscono i colori scuri non devono lasciarsi sfuggire il modello black!

Vedi il prezzo su Amazon.

Lee Vintage Cropped Felpa Donna

Se non siete amanti del cappuccio e preferite un indumento meno sportivo ma comunque casual, questa felpa dal tenue color avorio è un’ottima soluzione per essere sempre cool e al caldo (senza sudare troppo, grazie al tessuto 100% cotone!).

Vedi il prezzo su Amazon.

Pepe Jeans Grace Felpa Donna

Nella linea di Pepe Jeans, invece, compare questa stilosa felpa glicine, senza cappuccio, perfetta da indossare sopra qualunque cosa vogliate!

Vedi il prezzo su Amazon.

Only Onlfeel Life L/S Short Hood Swt

Tornando nuovamente ai toni caldi, la felpa con cappuccio Only Onlmilla è di un bel color marrone beige che grida “autunno!”. Il cotone lascia spazio a un 40% di poliestere.

Vedi il prezzo su Amazon.

Only Onlmilla L/S Cropped Sweat

Più sportivo è invece il modello Onlmilla, senza cappuccio ma con il collo alto: perfetto non solo per le giornate più fredde, per chi voglia ripararsi dal vento, ma anche per chi voglia magari fare attività sportiva senza raffreddarsi eccessivamente.

Vedi il prezzo su Amazon.

True Religion Cropped Boxy Hoodie

Quest’ultima felpa True Religion è la soluzione ideale per chi, anche in autunno, non riesce a rinunciare all’idea di mostrare un po’ di pelle: il taglio alto in vita permette di mostrare comunque l’ombelico, senza prendere troppo freddo. Modello perfetto soprattutto a inizio autunno, quando le temperature sono ancora permissive.

Vedi il prezzo su Amazon,