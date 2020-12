SNAI: come iscriversi e prendere il bonus

SNAI come uno dei principali bookmaker è uno dei più utilizzati dagli scommettitori italiani sia sul territorio che online. Prevede diverse modalità di iscrizione, diversi bonus per chi si iscrive online e una facilità di utilizzo davvero sorprendente.

SNAI è uno dei bookmaker più importanti in Italia, quindi selezionarlo tra i tantissimi bookmaker online è senza ombra di dubbio una scelta sicura e garantita.

Leggendo questa guida ogni utente potrà scoprire come registrarsi, come scegliere il bonus benvenuto adatto, come scommettere, ricaricare o prelevare le proprie vincite secondo ogni modalità accettata dall’azienda SNAI e come chiudere il conto qualora si decidesse di non aver più bisogno di scommettere online.

Come registrarsi

Una volta sul sito ufficiale l’utente non dovrà fare altro che cliccare su ‘registrati‘ in alto a destra e il sito aprirà automaticamente un form con passaggi obbligatori dove si dovranno inserire i propri dati personali, la password scelta e il nome utente che si intende utilizzare, è possibile cliccare qui per accedere direttamente al form SNAI.

È bene tener presente che SNAI chiederà all’utente quali sono i bonus di benvenuto che intende utilizzare ovvero quale tipologia preferisce e soprattutto di inviare una copia fronte retro di un documento in corso di validità ed è quindi opportuno avere a portata di mano una fotocopia del documento. Compiuti questi passaggi l’utente sarà registrato e potrà accedere da pc o da app alla propria pagina personale con le credenziali prescelte.

I bonus benvenuto

SNAI prevede diversi bonus di benvenuto e la possibilità di scegliere specifici benefici a seconda delle opportunità di gioco che intende sfruttare. Il bookmaker infatti prevede un bonus di benvenuto scommesse presente al momento della registrazione e che ammonta a 5 euro gratis senza deposito per le scommesse sportive.

Inoltre c’è la possibilità di un bonus aggiuntivo sul primo deposito che varia a seconda della cifra ricaricata (100% se la ricarica è fino a 100 euro, 50% sulle cifre depositate superiori a 100 euro).

SNAI prevede diversi altri bonus specifici per chi intende usare il portale per giocare al Casino, al Bingo, alle lotterie, al poker, per l’ippica, i giochi, le slot machine e molto altri. Andando sul sito ufficiale ogni utente potrà visualizzare tutti i bonus di benvenuto presenti.

Come scommettere

Scommettere con SNAI è molto semplice, ogni cliente potrà puntare il proprio credito sia tramite la propria app scaricata su mobile che sul sito ufficiale SNAI. In prima battuta l’utente dovrà iscriversi o se già iscritto inserire il suo specifico username e la password scelta.

Non bisognerà fare altro che scegliere l’evento o la combinazione degli eventi sui quali si intende scommettere con la quota prescelta, decidere la modalità di scommessa e definire l’importo che si intende scommettere e poi confermare la propria scelta. Un utente SNAI deve sapere che se scommette su un evento o una serie di eventi la cui descrizione è errata l’intero importo scommesso deve essere rimborsato.

Come ricaricare e prelevare

Ricaricare e prelevare dal proprio conto online è un’operazione davvero semplice. Basterà recarsi all’interno della propria pagina cliccare su ‘ricarica’ o su ‘prelievi’. Dopo aver effettuato questo passaggio bisognerà selezionare tra le modalità proposte dal conto SNAI, scegliere l’importo esatto che si intende ricaricare o prelevare e dare conferma cliccando su invio.

Una modalità davvero semplice ed efficiente che permette a chiunque di ricaricare o prelevare in maniera davvero veloce. Oltre a queste modalità esiste anche la possibilità di prelevare le proprie vincite online tramite un punto autorizzato SNAI sul territorio o ricaricare il proprio conto online sempre recandosi in un centro autorizzato, anche in questo caso le modalità sono piuttosto semplici.

Per ricaricare il proprio conto online il cliente non dovrà fare altro che recarsi dall’esercente chiedere di effettuare una ricarica SnaiPay, prendere lo scontrino e la bolletta, dopo si dovrà accedere al proprio conto, scegliere ‘ricarica‘ poi ‘SnaiPay’ e infine inserire l’apposito pin scritto sulla bolletta e il saldo sarà automaticamente aggiornato in maniera immediata.

Per prelevare dal proprio conto online presso un esercente basterà creare un voucher elettronico dal proprio conto, la procedura è molto semplice basterà scegliere ‘prelievi‘ poi ‘voucher‘, determinare l’esatto importo che si vuole prelevare, cliccare su ‘invia‘ e il voucher sarà automaticamente generato.

Come chiudere il conto

Ogni utente ha libera scelta su come chiudere il conto e su quando farlo. L’utente potrà inviare una richiesta specifica firmata accompagnandola con il proprio documento valido fronte e retro. Si potrà inviare la richiesta all’e-mail gestionesnaicard@snaitech.it o al fax 0583/285344.

È bene tener presente che la chiusura del proprio conto SNAI è completamente gratuita e l’intera somma presente sul conto sarà rimborsata al cliente attraverso le modalità di ricarica e prelievo prescelta, non verranno restituiti i bonus.

Inoltre si può anche pensare di lasciare il conto ‘dormiente’ ed esso verrà chiuso automaticamente dopo 36 mesi dall’ultima attività. Se sul conto dormiente ci fosse un saldo positivo, esso sarà devoluto nelle casse dello stato italiano.